「官員覺得批評不好」言論掀隔空罵戰　建制議員斥誤導

今屆立法的任期只剩年多，雖然現正休會，卻起波瀾。社福界議員狄志遠日前指官員對批評聲音很「敏感」，覺得批評不好的言論起爭議。繼有建制派議員表態後，另一建制派議員亦網上反駁，直指狄指香港議會欠缺多元聲音，是誤導市民，再強調監督不等於對抗。

議員周浩鼎今日(25日)在社交平台貼文反駁狄的言論，又指全選舉制度及落實全面愛國者治港後，行政立法關係終於能夠重回正軌，同時議員亦能從良政善治的角度進行監督，議會上不同的同事，也經常向政府提出不同的意見，當然也包括反對的意見，並讓政府作出適切糾正。

他強調監督不等於對抗，也不是愈多對抗就代表監督的質素高，更加不是逾多對抗就代表施政成效會高。他指今屆政府在實踐良政善治上一些政策措施，也是聽到議員的聲音後並及時作改善回應，例如社區保母的時薪，由早前的25港元，大幅提升至約60港元，盼能改善基層市民照顧兒童的需要，又例如融入國家發展大局，對香港發展創科產業的支援政策，大灣區的整體發展規劃恊作等，也是在良政善治的環境下，才能實踐。

他又說：「試想像如果在從前反中亂港充斥議會不斷的對抗當中，哪能把這些有利於香港發展的措施順利實踐？」

狄志遠日前與傳媒茶敍時提到，指有官員對批評聲音很「敏感」，覺得批評不好，會私下再打電話給議員「投訴」，着議員不用這樣批評。建制派議員容海恩昨(24日)在社交網站以「監督、建言和善意批評並不是對抗」為題貼文，指監督與對抗是兩回事，行政與立法部門之間應該要有良性互動，共同為香港的發展努力。

她提到，作為民意代表，議員有責任監督政府施政，提出建設性意見，推動社會進步。批評要客觀理性，針對事情不針對個人，才能發揮積極作用。官員也應虛心接受議員和社會各界的意見，共同探討如何改進工作，而非小心眼的「投訴」。

一個成熟、開明的政府，應該願意接納不同聲音，廣納良言。惟有百花齊放、百家爭鳴，才能集思廣益。我們需要一個能容納多元觀點、鼓勵理性討論的議會環境。行政立法機關應本著為民服務的使命，多做實事，少一些政治抽水，凝聚共識。