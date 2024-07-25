7月28日觀塘綫太子至何文田站列車服務暫停 懶人包教你輕鬆搭車

港鐵將於星期日（7月28日）進行隧道大型資產更新工程，期間觀塘綫太子至何文田站列車服務暫停，但乘客仍可乘搭荃灣綫或屯馬綫前往受影響車站，港鐵亦會透過與九巴合作提供免費巴士服務，來往油麻地、何文田及黃埔區。港鐵估計，太子站當天會非常繁忙，建議乘客及早規劃行程，盡量使用替代鐵路綫及其他過海綫出行。港鐵預計可於28小時內完成有關工程，觀塘綫列車服務可於翌日、即7月29日星期一頭班車恢復正常。

港鐵表示，將於星期日（7月28日）在觀塘綫進行隧道更新工程，當日觀塘綫來往太子至何文田站的列車服務會暫停；而觀塘綫其他路段，即調景嶺至太子、何文田至黃埔站，以及其他鐵路綫維持正常列車服務。乘客可乘搭荃灣綫往旺角及油麻地站，或者乘搭屯馬綫到何文田站。

當日太子站轉車安排方面，由調景嶺站開出的觀塘綫列車，會以太子站2號月台為終點，轉乘荃灣綫的乘客於此站落車後，可如常到對面1號月台，轉乘往荃灣方向的列車；需要前往旺角、油麻地及中環等的乘客，須使用樓梯落1層，到4號月台轉乘往中環方向的荃灣綫列車。太子站3號月台會暫時關閉，往調景嶺方向的乘客需於2號月台上車。乘客可以留意告示及職員指示，耐心等候乘車。

港鐵預料，當日部分車站包括太子站乘客會較多，乘客等車和等候升降機、扶手電梯的時間可能會較長，呼籲乘客互相禮讓，讓有需要人士優先使用升降機。有需要使用升降機轉綫的乘客，可考慮於起點開始乘搭其他路綫前往目的地，避免長時間等候，行程會更方便舒適。

港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，星期日太子站會非常繁忙，車站會實施人流管理措施，乘客可盡量使用其他替代鐵路綫出行，並呼籲過海乘客盡量使用其他過海鐵路綫，包括東涌綫、東鐵綫及將軍澳綫。乘客出門前可善用MTR Mobile及港鐵網站的「行程指南」功能及早規劃行程。

港鐵當日會透過九巴提供免費巴士服務。來往油麻地及何文田的乘客，可乘搭8號巴士，全程免費及上車毋須拍卡。來往油麻地及黃埔的乘客，則可乘搭30X號巴士，指定巴士站上車免費及毋須拍卡。

現時太子、油麻地、何文田及黃埔站設有「乘客資訊站」，提供本月28日的乘車資訊。多個港鐵站包括轉車站及旅客常到的車站已張貼大型海報，港鐵亦透過不同渠道持續發放關於本月28日的列車服務資訊。港鐵當天全日將動員1,000位員工及承辦商人員，在相關車站及指定巴士站協助乘客。港鐵預計可於28小時完成工程，觀塘綫預計於本月29日頭班車開始恢復正常服務。