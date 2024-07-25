議員指政府需改革公僕體系　要摒棄不求有功但求無過思維

公務員的表現被批評不夠積極。

外界批評公務員官僚、短視。有議員指今屆政府上任兩年，要拿出膽識進行制度的改革，尤其是公務員體系，更要摒棄「不求有功，但求無過」的思維。

洪雯指制度改革，得以惠民，政府正面臨千億港元財赤，財政儲備萎縮，未來亟需在制度上拿出改革的勇氣，包括檢討房屋政策、福利體系，主動作為，達致開源節流的目標。

她指2022年政府制訂的「搶人才」計劃，至今已有13萬人抵港，超出預定的績效指標(KPI)，但要吸納高端人才，她認為更重要的工作，是堵漏洞及增服務。

堵漏洞方面，她認為是時候精挑細琢，把「搶人才」計劃進行針對性的、成功率更高的修整。例如年齡範疇方面，是否60歲以上的人都歡迎？是否要展開就業領域配對？現在人才來到香港，最大的就業領域是金融和商貿，然而這兩個領域並不缺本地人才，因此出現很多「高才通」來到香港，反映不容易找工作。她認為政府要考慮未來是否要定向針對本地缺乏人才的領域來作招募，而非漁翁撒網式地推行政策。

在增服務服務，她指外來人才更需要細緻的服務和幫助，例如找住房、子女求學等，類似保母式的服務，她認為政府未來要建立廣泛的網絡系統，善用本地社團、NGO組織、慈善

機構等各方力量，聯絡新來港人才，幫助他們適應香港生活。

至於政府的「人才辦」 ，她認為要主動向新來港人才，提供可靠權威的信息，同時打擊黑中介，撥亂反正，幫助人才融入香港社會，讓人才真正成為香港社會的一員。