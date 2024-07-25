逾500工友被拖糧　涉款3千多萬元　代表訴苦「做又死唔做又死」

港府稱未來陸續會有更多大型工程動工，惟近年建築業界欠薪事件屢見不鮮。有工會今日（25日）召開記者會，指近日發生多宗欠薪事件，涉及數個私人工程地盤，受影響工友逾500多人，涉及金額逾3,000多萬港元。有工人代表坦言被拖糧是「做又死、唔做又死，真係好苦！」工會擔心工人被拖糧、欠薪情況接踵而至，促政府盡快通過《建造業付款保障條例草案》盡快通過，改善建造業長期出現的拖糧問題。

香港建造業總工會近日接獲多個地盤工人求助。香港建造業總工會理事長周思傑表示，近日多個地盤的工人被直屬僱主無理拖欠薪金3至4個月或以上，涉及數個地盤，包括日出康城12期、烏溪沙城大宿舍、東京街、淺水灣120號、金鐘夏慤道等地盤。其中在本月11日發生日出康城12期地盤欠薪事件，大批工人以和平方式向總承建商爭取，透過「大判代償」向分包商僱員發還薪金。

周認為一連串的欠薪事件反映本港建造業存在的三大陋習，包括「大細糧」、「價低者得」及「多層分判」。周指出，「大細糧」影響員工追討勞工賠償，因計算金額只以「大糧」為基礎，工資的差距會影響有關工傷或死亡補償、強積金、假期等計算，壓榨工人應有的薪酬及福利待遇。他又指出目前香港的私人建築工程數量不足，近年招標的部分項目屢次出現低價中標的情況，惟「價低者得」有損工程的質量及收益，也會拖慢本港基建項目的整體進度。而「多層分判」的現象，容易在工程進入完工階段時，衍生分判商為逃避支付工人薪金，選擇倒閉公司，導致工程「爛尾」。

對於《建造業付款保障條例草案》未有涵蓋工人追討欠薪的部分，周思傑認為條例的主要作用是有助分判商追討，避免因分判商沒有收到應有金額而令工人無法出糧。但周建議，條例可增加追討的指定金額有部分需要支付工人薪金；以及現時只包含500萬或以上金額的工程，有部分小型工程出現拖糧情況卻未有涵蓋。

周思傑又稱，現時私人市場工程量不足，令多做私人工程的工人或有開工不足情況，政府輸入外勞在經濟好時或有幫助，但近年經濟不景，外勞對本地工人有所影響，希望政府多開展工程以彌補私人工程量的不足。議員梁子穎亦補充指，由於外勞以月薪計算，而本地工人以日薪計算，以往本地工人在參與工務工程時或有通宵工作，可以獲得夜更津貼，惟因外勞是月薪計算，故現在夜更工程均分予外勞，以減低工程成本，但就令本地工人的收入大減。

作為工人代表的三判商明哥表示，其在寶珊道的工程款額已被拖欠近4個月，由於二判商不知所終導致現時仍未收到應有款額，涉及約400萬港元，當中包括200多萬港元工人薪金，他又稱早前已墊資一個月以出糧予工友，形容工人「做到嘔血」，現時被拖欠款額已是欲哭無淚。