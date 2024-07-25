當局聯合行動打擊「炒場」　共拘捕3人包括1名外傭

本月13日康樂及文化事務署（康文署）、入境事務處（入境處）及執法部門在灣仔區內打擊炒賣康樂場地設施的「炒場」活動及其他犯罪行為。行動共拘捕了3名涉嫌參與炒場的人，其中一名被捕人士為外籍家庭傭工。此外，行動中共發現違例個案4起，已經對違例當事人進行了處罰。康文署呼籲，市民切勿向炒場人士買場或購買代訂服務。

此次聯合行動在灣仔區內的網球場，行動中於維多利亞公園網球場拘捕3名涉嫌參與炒場的人士，當中1人為外籍家庭傭工，她涉嫌轉售租訂的網球場地以賺取報酬從而違反其逗留條件。入境處亦拘捕了1名涉嫌在無合理辯解下使用及管有他人身份證的人士。入境處正跟進調查被捕人士所涉及的入境罪行，不排除有其他涉案人士被捕。

7月13日的聯合行動中在維多利亞公園及香港網球中心的網球場，康文署發現共4宗有關租用人違反康文署「康樂及體育設施使用條件」的個案，署方已按現有罰則懲處相關租用人，當中包括1宗使用他人身份簽場，有關違例借出本人身份證予他人簽場的租用人已被暫時取消其預訂康樂設施的資格，為期360日。

康文署呼籲市民切勿向炒場人士買場或購買代訂服務，並重申用場許可證不得轉讓。如發現有SmartPLAY用戶填報失實資料或未有遵守「SmartPLAY使用條件」，署方有權取消其用戶資格或暫停其用戶資格180日。