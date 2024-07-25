議員視察港鐵隧道更新工程宣傳及安排　冀提升鐵路運輸穩定性

港鐵觀塘綫周日（28日）來往太子至何文田站列車服務暫停，以進行隧道大型資產更新工程。港鐵預計整項工程需28小時，期望下周一（29日）首班車開出時恢復服務。立法會議員陳恒鑌昨日(24日)視察港鐵隧道更新工程當日列車安排，表示港鐵設施已逐漸老舊，是次港鐵提前及主動作出大型更新，相信有助減低日後發生事故風險，提升鐵路運輸的穩定性，亦保障市民乘車安全，他對此希望市民理解和配合。

陳恒鑌今日(25日)指，已與港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲會面；由於4個車站位處市區核心地帶，亦為重要轉車站。他表示十分重視整個更新工程期間的宣傳工作，包括透過廣泛宣傳讓廣大市民和遊客提前知悉，並有序協調每個車站運作，使各方細節都做到細緻和到位。另外，工程進展將直接影響翌日列車能否如常服務，陳敦促港鐵公司必須於工程進行當日向公眾匯報訊息。

陳指，是次港鐵部分路段停運以作大規模維修或更新工程是極為罕見做法，而本次工程預計需時長達28小時，反映工程的難度和複雜性。而本次更新工程採用逐段進行的開展方式，即完成一段工序後才開展下一段，確保工程出現突發情況時，也不會影響餘下工程和鐵路運作。陳認為此做法可有助減低列車停運風險，他希望此次工程完成後，港鐵可總結經驗，以利於日後開展其他路段的更新工作。

陳又呼籲市民於本周日應盡量避免使用上述車站轉車，可改為選擇鄰近站點或其他替代路線。而港鐵當日將提供免費接駁巴士，市民應及早做好出行計劃及預留時間。