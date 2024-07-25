中大揭躁鬱症患者子女情緒問題風險高兩倍　籲睡前勿用電子產品

躁狂抑鬱症(簡稱躁鬱症)影響全球1%至4%人口。香港中文大學醫學院聯同大灣區10間醫院進行研究，躁鬱症患者子女童年時出現行為問題的風險，是同齡非躁鬱症患者子女的兩倍。他們踏入青少年時期後，會傾向晚睡晚起，出現晝夜節律（即生理時鐘）紊亂的風險是同齡青少年的4倍；他們出現社交焦慮的風險，亦是同齡青少年的7.5倍。研究團隊指，這些發現有助了解高危群組患上躁鬱症前，他們的精神病理症狀演變路線圖。

這項研究的招募了191名父母為躁鬱症患者的研究參加者，另有202名非躁鬱症患者子女作為對照組，他們的年齡介乎6至21歲。收集了參加者精神健康、睡眠情況和晝夜節律等數據進行比較。

研究結果指，躁鬱症患者子女出現情緒問題或症狀、社交焦慮的風險較同齡青少年高5倍；晝夜節律紊亂，晚睡晚起和抑鬱問題或症狀的風險高4倍。躁鬱症患者子女於童年時年(12歲以下)已有較高風險出現行為問題，青少年時期期(12至21歲)則演變成晝夜節律顯著延遲，出現社交焦慮，和情緒問題。

中大醫學院精神科學系系主任兼卓敏精神科學教授榮潤國教授表示，四分之三的精神病個案是於24歲之前發病，我們應及早在青少年時期、即情況尚未演變成嚴重精神疾病前，進行非藥物性質的干預，例如鼓勵他們保持規律的作息模式，或避免在睡前使用電子產品以改善睡眠衞生，並在有需要時就他們的焦慮和情緒症狀進行認知行為介入治療，及鼓勵他們及早求助、尋求家人支援等，以上措施在高危群組踏入青少年期的關鍵時刻不可或缺。