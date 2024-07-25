港大研究發現　類風濕關節炎用生物相類似藥　醫療費可慳7萬元

香港大學醫學院今日（25日）公布一項新研究發現，生物相類似藥有助提升類風濕關節炎療效並降低患者的治療成本。患者若使用生物相類似藥治療，預計可節省超過7萬港元醫療預算。研究團隊指出，採用生物相類似藥能夠改善患者的生活質素，並為香港公共醫療系統節省醫療成本。

研究團隊分析本地25,099名類風濕關節炎患者和全球臨床實驗的數據，建立疾病模擬模型，比較3種不同的治療方案。各方案的終身醫療費用分別為生物相類似藥因福利美1,185,096港元、生物相類似藥阿達木單抗1,131,360港元及常規藥物來氟米特1,203,037港元。

研究結果顯示，生物相類似藥療法最具成本效益，特別是生物相類似藥阿達木單抗。與常規藥物來氟米特相比，其醫療費用較低；使用生物相類似藥因福利美和阿達木單抗後，每名患者料可節省分別17,941港元和71,677港元的醫療預算。研究團隊還表示，香港生物相類似抗風濕藥的價格處於中等水平，在全球29個高收入國家或地區中排名第14。

研究團隊成員、教授李雪表示，團隊將「衞生經濟學」的原理應用於引入藥品和制定名冊的決策過程中。透過全面和系統性的評估過程，決策者可以透明和基於實證原則，評估新藥的療效、安全性和成本效益。李雪還指出，重視成本效益的評估機制可以大幅縮短藥物審批和納入名冊的時間，對確保持份者參與，以及優化醫療系統的資源配置至關重要。