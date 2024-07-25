千萬公帑資助武林盛舞嘉年華爆利益衝突　葉劉：審查機制有缺陷

經濟未復甦，政府力推盛事經濟吸遊客。行政會議召集人葉劉淑儀連日在報章撰文，繼續批評部分盛事吸金力弱，變成公帑打水漂，今日(25日)更點名月初舉行的「武林盛舞嘉年華」，獲得1,468港萬元公帑資助，卻爆出當中可能涉利益衝突，甚至有演出者透露是「貼錢」表演，令人質疑剩餘經費的去向，再加上多日活動更只吸引數十人逗留觀看，直言「客量難以稱之為合格」，反映基金的審查機制存在重大缺陷，政府應盡早檢視，以防倒錢落海。

該篇文章提及近年政府陸續增加對盛事活動主辦方的資助，但從成效而言，政府資助很多時是「好心做壞事」。她舉例，在7月9至14日於香港文化中心外舉行的「武林盛舞嘉年華」，活動號稱是今年下半年的焦點盛事，邀請了3,000名來自世界各地的表演者來港演出，並獲得1,468萬港元公帑資助，接近文化藝術盛事基金的資助上限。

但活動尚未開始就遭網媒發現，主辦機構的榮譽顧問是盛事基金委員會成員，審批過程可能涉及潛在利益衝突。葉劉指出，雖然文化體育及旅遊局回覆傳媒查詢時指，所有委員都已嚴格按照既定機制，作出利益申報，但局方未有明確澄清委員有否跟隨基金的申報指引，避席有關討論及投票，說法難以服眾。

她又指主辦機構在傳媒向文體旅局查詢當日一度移除了官方網站上的榮譽顧問名單，做法不免讓人覺得此地無銀三百両。

不單止爆出涉嫌利益衝突，她指有演出者透露沒有向主辦方收取任何費用，更有表演者指自己是「貼錢」演出；也有業界估計，整個活動的成本只需約300萬港元，質疑剩餘經費的去處。作為一個獲得超過1,000萬港元資助的活動，這般客量實在難以稱之為合格。

她指嘉年華的經濟效益更是廣受質疑，盛事的四大核心因素分別是：訪客人數、轉播收益、活動成本及對城市基建規劃的影響。作為焦點盛事，「武林盛舞嘉年華」的成本及對基建規劃的影響顯然有限，那麼其吸客能力又如何？

實際上，過去多個獲盛事基金資助的活動都爆出爭議，她認為反映基金的審查機制存在重大缺陷，認為政府應盡早檢視機制，甄別真正值得資助的高增值活動，以防基金遭濫用，倒錢落海，得不償失。

她早前已質疑各區設「打卡」位的效益，又批評政府與其花公帑資助打卡位，倒不如利用大嶼山的天然資源發展旅遊，改善碼頭設施。日前她亦在報章撰文，質疑今年全年本港舉辦多達數百項大型盛事，當中部分難以吸引旅客訪港，實在不能稱之為盛事；但政府卻為不少「盛事」提供資助，惟活動吸金力相當有限，非但不能振興消費市道，反而導致公帑打了水漂。

她又指部分所謂盛事卻屢次甩碌出醜，加上現時財政緊絀，認為政府應重新檢視成效。長遠而言，她認為政府應放棄「廣撒網、多斂魚」的思維，集中資助有真正吸金能力的盛事，避免再次「倒錢落海」。