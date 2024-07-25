南丫島海面截貨船檢1.4億元私煙　拘緬甸籍船長等7人

海關稅收罪案調查科早前鎖定一個活躍於海路走私的犯罪集團，經風險評估及深入調查後，關員於昨日(24日)凌晨留意到一艘與該集團有關的可疑貨船現蹤，當時該貨船載有3個貨櫃，並趁夜晚海面能見度極低的情況下，由南丫島對開海面朝交椅洲的方向進入本港。海關相信有人企圖走私大量私煙到港，隨即進行截查。

調查人員指，海關發現目標船隻後，立刻分析資料，確認該船隻未有辦理相關抵港手續，待時機成熟後，立刻派出兩艘高速截擊艇截查目標貨船。行動期間，貨船突然180度改變航向，回頭往香港以南水界逃走，關員見狀加速追截，並在南丫島對開海域附近見到目標船隻，於是上前要求對方停航。惟對方未有依照指示，海關只好採取強行登船的策略，控制目標船隻及作出搜查。

搜查過程中，海關向緬甸籍船長索取載貨艙單，但是船長支吾以對，不但不能夠提供相關文件，亦未能說出貨櫃的資料詳情，引起關員更深懷疑，決定作進一步檢查。海關逐一打開船上貨櫃，揭發一共載有多達3,040萬支懷疑未完稅香煙，估計市值1.4億港元，應課稅值約1億港元，當場拘捕船長及其餘6名緬甸籍船員。

人員續指，貨船上除了3個貨櫃外，並無其他貨物，當中一個貨櫃載有約1,000萬支「白牌煙」，其餘兩個貨櫃則運載傳統私煙，相信均是來自東南亞地區。被捕人士稍後將被落案起訴「輸入未列艙單貨物」罪，案件將於明日(26日)上午在東區法院提堂。

經過近期一系列針對「白牌煙」的打擊行動後，海關留意到市面上的白牌煙銷售情況開始受到控制，但仍然不排除有不法分子可能將印有香港法例法定健康警告的「白牌煙」，偽裝成已完稅香煙，並以可觀利潤招攬士多及報攤等零售商，協助他們在市面上分銷私煙。海關呼籲所有商戶，切勿購買來歷不明的香煙，所有以遠低於正常煙稅銷售的香煙，均極有可能是私煙；各零售商亦切勿售賣來歷不明的香煙，否則可能面臨刑事責任。

自本月初至今，海關在全港各區展開代號「迅雷」的行動，專門針對市內的零售私煙活動，至今已成功偵破43宗私煙案，拘捕39男5女(27至78歲)。行動仍然進行中。