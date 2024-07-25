退休總督察涉呃OT津貼被控8罪　同袍供稱發覺過往申請紀錄有問題

已退休的警隊總督察葉春榮，2019年在職時，涉嫌於反修例風波期間使用虛假文件，以詐騙逾時工作及紀律部隊逾時工作津貼，涉款約4.6萬港元。他否認一項在公職中行為失當及7項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪，案件今日（25日）在沙田法院續審。沙田警區指揮官供稱，2019年9月，被告擅自放補假，他感不滿。翻查過往逾時工作津貼申請紀錄，發覺有問題。由於擔心被告毀滅證據，因此照常簽署。

56歲男被告葉春榮，報稱退休人士，退休前任職警隊總督察，駐守沙田警區。沙田警區分區指揮官馬勝遠表示，2019年「踏浪者」行動中，因有警員環調派參與不同職務，故沙田警署人手不足。自同年8月中，所有警員更份由3至4更減至兩更，每更12小時。被告在2019年6月14日開始，就有申請逾時津貼。至同年9月6日被告「失更」，在沒有通知他的情況下放補假。對此，他感到不滿意。

馬勝遠續指，他之後翻查被告的申領津貼紀錄，發現被告過往部分申領紀錄有問題。他思疑被告作虛假陳述，擔心被告會修改或刪除紀錄，為保留證據，他決定如常簽署。辯方質疑，他沒有基礎如此擔心，謂他大可以用其他方式處理，包括把紀錄列印、叫警員到場見證，或吩咐資訊科技部鎖被告帳戶，形容簽署文件屬不合理。他強調，當時為免被告毀滅證據，故作出如此決定。

被告被控於2019年8月7日與8月23日之間，向香港警務處提交虛假申請，即指他合乎資格申領因參與「踏浪者」行動有關工作的逾時工作及/或紀律部隊逾時工作津貼；需要工作執行「踏浪者」行動有關職務；及因此向香港警務處提交上述的虛假申請以作處理及批核。

被告另被控於2019年8月7日、8日、10日、12日、13日、17日、23日，於該7天意圖欺騙其主事人，即香港警務處，而使用一份對其主事人有利害關係的文件，即一份申領於上述7天的逾時工作，以及紀律部隊逾時工作津貼的電腦輸入文件，內附一份在要項上載有虛假，錯誤或欠妥的陳述，即被告葉春榮如申領所述逾時工作，及該代理人明知是意圖用以誤導香港警務處。

案件編號：STCC 1716/2023