持續28周流感季節終完結　期內6名小童併發嚴重病症死亡

衞生署衞生防護中心今日（25日）宣布，由今年1月中旬開始的流感季節完結。過去4周（6月23日至7月20日）錄得42宗流感樣疾病爆發布告及142宗嚴重流感（包括死亡個案）報告，比較前4周（5月26日至6月20日）錄得的66宗流感樣疾病爆發及183宗嚴重流感（包括死亡個案）報告少。今次流感季持續28個星期，有6名小童染流感後併發嚴重病症死亡。

中心又指，鑑於本地新冠病毒的活躍程度有所上升，提醒市民應繼續保持個人、手部和環境衞生，預防包括2019冠狀病毒病在內的呼吸道感染，並強調接種疫苗可有效預防嚴重個案。

本港自今年1月中旬踏入冬季流感季節後，季節性流感活躍程度持續上升，並在4月下旬至5月下旬升至高峰，及後逐漸回落。最新監測數據顯示，截至7月20日的一周，衞生防護中心公共衞生化驗服務處收集的呼吸道樣本中，確診季節性流感病毒百分比為5.16%；同期，主要診斷為流感而入住公立醫院的比率則為0.23（每一萬人口計），兩者皆低於基線水平（即季節性流感病毒陽性百分比為9.21%及入院比率為0.25（每一萬人口計）），顯示流感季節已完結。

衞生防護中心發言人說，今次流感季節持續28周，在本港並不常見，而其間的病毒初期主要為甲型（H3）流感，至四月開始則轉為甲型（H1）流感。綜合本地和海外的經驗，中心相信流行的流感病毒轉變是本流感季節的時間較以往長的主要原因。