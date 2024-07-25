區議員批廚餘回收桶故障多　滿溢關不上蓋惹老鼠

垃圾徵費計劃已擱置，但廚餘收集先導計劃仍然持續。沙田區議會今日(25日)討論廚餘回收，不少區議會員均指配套不足，特別是公共屋邨以外的私人住宅樓宇缺乏廚餘回收支援，回收流動點太少且收集時間並不恰當，又指智能廚餘回收機亦經常滿溢、故障頻生。環保署代表回應稱，會考慮私人屋苑申請廚餘回收桶的門檻減半至500戶，以及留意需求，盡量方便市民配合廚餘回收政策。

有關私人屋苑的廚餘回收，環境運動委員會接受1,000戶以上的屋苑申請設置智能廚餘回收桶；針對單幢樓或三無大廈，則設廚餘回收點以定時定2點的方式在夜間收集家居和食肆廚餘。

區議員林玉華指新翠邨有5個廚餘回收機，曾出現5個廚餘機同時故障。她指許多私樓都未有廚餘回收機，導致公共屋邨的廚餘回收機的使用率特別高，問及署方會否利用資訊科技，以及反映區內智能回收機的運作狀況。另一區議員林松茵表示，私人屋苑要1,000戶以上才可向基金提出申請，然而25個沙田區的屋苑申請只得14個獲批，其餘的要等多久？雖說樓宇有8成人或以上同意亦可申請，然而法團開會要有15%出席率都好有困難。區議員黃寶儀指廚餘機經常滿溢關不上蓋，傳出臭味惹來鼠蹤，盼可加密廚餘回收車次數或增加廚餘桶數量。

環境保護署署理高級環境保護主任樊展鴻回應指有關私人屋苑申請廚餘回收桶，會考慮把門檻降低至500戶，租置屋邨亦如同私人屋苑的性質，處理上不能跟公屋同一安排。他指智能廚餘回收機快滿溢時，會自動通知管理處清理，承辦商會每日一次收集廚餘，若發現滿溢，可通知管理處把機內廚餘移往垃圾站放。

環境保護主任周采薇則指出，已向承辦商反應智能廚餘回收機的故障問題，嘗試更換零件冀可改善情況。一般而言，壞機會在48小時內處理，並會要求房署作出配合措施，在壞機旁邊放一個紫色廚餘桶，以免出現環境衞生問題。