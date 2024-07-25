議員斥香港「失真」　立會監察價值大減　籲政府應重視金漆招牌

有議員指香港近年來多方面「失真」，如數以百計內地生假學歷人讀香港大學、 ﻿﻿基建工程偷工減料、疑似貪腐案接連發生等，向政府提出施政報告建議，希望政府可以推出政策，珍而重之本港得來不易「金漆招牌」，並斥立法會應有監察角色失真，屢被批評存在價值大減。

議員謝偉俊表示以往香港被譽為「購物天堂」，皆因香港貨品不單價廉物美，更重要是貨真價實，如假包換，而早年內地「毒奶粉」事件，內地民眾蜂擁來港搶購「配方奶粉」，導致港府被迫推出「限奶令」，現在有來港購買真正潔淨食用油，可見「Made in HK（香港製造）」有價有市，但他指近年本港多方面「失真」。

他舉例指數以百計內地生假學歷人讀香港大學；香港資金乾涸，「金融中心」黯然失色、貨櫃碼頭和郵輪碼頭空洞化，轉口港角色失真；﻿﻿基建工程偷工減料、疑似貪腐案如廣華醫院、啟德體育園、機場三跑等接連發生。他又指政府過多盛事，「恐成閒事」，而盛事基金撥款，多番被質疑有否用作籌辦「真」盛事，如潑水節150萬撥款用途不明，更有外判公司追討欠款、1500萬千人武術大匯演，疑貨不對辦、780萬資助巨型紅心更惹來爭議。

他建議當局在未來推出政策、撥款資助項日、執行落實乃至執法各方面，應珍而重之本港得來不易「金漆招牌」。

他又表示立法會應有監察角色似已失真，屢被批評存在價值大減，重大事故如內地學生大規模學歷造假、港大校董會權鬥、英國 ETO僱員涉違法操作等，立法會亦無從監察。他指政府應重視立法會監察機制，既可為行政及法定機關提供獨立及高透明度「紅隊」功能，亦可挽回公眾對立法會和政府支持及信任。針對人才計劃，他只雖然當局推出形形色色「搶人才」計劃，惟計劃負面報道不絕於耳，包括人才來港只為福利、做保險、視港作踏腳石，無法就業、甚至假學歷等問題。

另外，議員管浩鳴建議政府善用公共財政，研究擴闊稅基，指政府收入過份依賴薪俸稅、利得稅、印花稅、賣地及投資收益，其中薪俸稅會因勞動力下降而遞減，其他收入易受外圍經濟影響，認為如果環球經濟及金融市場在未來出現波動，又或資產價格顯著調整，將會大幅影響政府的收入，繼而影響政府的財政承擔能力。