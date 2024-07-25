動漫節明開鑼不設即場售票　參展商改人面識別入場憂私隱危機

一年一度的香港動漫電玩節又來了！「香港動漫電玩節2024」即將在明日（26日）起一連5日在灣仔會展舉行，今年再有過千件AI產品、5G手機及遊戲主機等以低至3折發售，相信各種限定產品又會引來「機迷」瘋搶。此外，今年大會有新入場安排，不設即場售票。市民可預先網上購票入場，或於指定便利店買實體門票。有參展商表示，預期有30%生意額增長。但對於今年不設現場售票，有參展商擔心人流會較差，對市民不便，加上參展商也要改為人面識別入場，參展商擔心引發私隱問題，認為若要帶其他沒有登記的職員入場會更困難。

會場內設有多個打卡位，其中一個最吸引動漫迷的包括大熱本土電影《九龍城寨》的場景模型和電影《死侍與狼人》的打卡模型。動漫節即將於明日開幕，不少參展商的佈展工作仍如火如荼，也有少數攤位優先請Cosplayer（角色扮演者）在場採排。

Hot Toys是其中一個每年都大受動漫迷歡迎的攤位，主要出售不同動漫模型周邊玩具。負責人周小姐表示，因應《死侍與狼人》電影帶動銷情，預期今年銷售額會有30%增長，攤位今年也有預備電影精品和會場限定產品，加上電影打卡位，相信有助帶動人流。

羚羊動畫（國際）有限公司負責人羅小姐表示，今年大會有新安排，市民需要網上購票進場，而參展商也利用了人面識別科技登記入場，無需限制入場次數，認為更方便出入。她又指預期今年毛公仔的銷售量會大增，因近期毛公仔在夾公仔機也非常流行，希望今年會有5至10%的生意額增長。至於會否因市民外遊日本導致銷情下滑，她就不太擔心，因「我哋既貨係香港獨有既，相信佢哋去日本都買唔到。」

東立出版社負責人鄭小姐則對主辦單位新增人面識別系統感不便，認為有私隱憂慮，「啲同事唔知道要俾個ID你㗎嘛，嚟到做先知要，感覺唔好囉。」又擔心改為網上售票後，市民或「摸門釘」，家庭客或難購票，令人流減少。但她對銷情仍然樂觀，因不少市民在書展也十分支持，他們又特地推出了漫畫行李篋，若市民購滿指定金額則可用行李箱將漫畫帶回家。

香港重機負責人阿聰則表示，參考書展數據、大會賣票、以及香港人對動漫文化的支持，相信今年銷情與去年持平，但現時經濟較差，雖然希望有約10%增長，但銷情持平已不俗。他又特別指出今次推出九龍城寨場景模型，已籌備逾一年半年時間，「唔希望電影完結後就收咗佢」。