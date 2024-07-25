首批航空業外勞到港半年　逾25%本地機場員工月薪減5000元

香港國際機場首批外地勞工到港工作半年多，有機場工會早前調查發現，自輸入外勞後，本地員工月入介乎2.1萬至3萬港元的佔比，由原本的逾50%急降至不足20%，逾25%本地員工的月均加班收入大減超過5,000港元，超過40%受訪者指其所屬公司減少招聘本地員工，近80%更曾聽聞機場營辦有意降低招聘本地員工。工會建議，當局須因應航班復甦進度調節輸入勞工計劃，亦須做好把關防止公司可以調低本地員工薪酬。

首批航空業輸入勞工去年底到港，為了解外勞對本地員工薪酬待遇的影響，機場空運員工協會5月分訪問252名本地機場員工，發現自輸入外勞後，本地員工月入介乎2.1萬至3萬港元的佔比，由原本的51.6%急降至19.1%，大減32.5個百分點。相反，自輸入外勞後，月入介乎1.5萬字2.1萬元的本地員工佔比，由原本的34.1%，飆至57.1%，增加23個百分點。

70.4%受訪者指月入減少的主要是加班時數減少；有63.2%認為其所屬部門人手已恢復或接近至疫情前的水平，導致工作量大減。近62%受訪者指現時每月加班時數少於20小時，有25.4%每月平均加班收入大減5,001港元或以上，減少4,001至5,000港元的有9.6%，加班收入減少3,001至4,000港元的亦佔16.6%。此外，近42.4%受訪者認為其所屬公司現時減少招聘本地員工，有16%受訪者更認為公司沒有招聘本地新血。另有77.6%受訪者表示自航空業輸入外勞後，曾聽聞過機場營辦商降低或減少招聘本地勞工意欲。

工會指出，底薪及津貼只佔機場員工每月薪酬的約三分之二，餘下的三分之一薪酬必須依靠員工「加班」方能賺取。因應航空業已復甦至疫情前約80%水平，建議輸入勞工特別計劃「宜慢不宜快」，必須因應航班復甦進度作具體調節。工會又促請當局做好把關和監督工作，防止機場營辦商或公司刻意調低本地勞工薪酬，為日後創造輸入更多廉價勞工舖路。