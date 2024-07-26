打擊派對房間提供侵權卡拉OK　拘18人檢器材

香港海關於7月2日至25日展開代號「喜鵲」全港性大型反侵權行動，偵破歷來首宗透過串流裝置於派對房間非法提供侵權卡拉OK歌曲的案件，拘18名男女。

海關動員逾百名人員，在全港31間派對房間及1間火鍋店，檢獲39套載有懷疑侵權卡拉OK播放機、4套載有懷疑侵權的遊戲機、一批影音設備及網絡器材，估計市值約110萬港元。經初步點算，檢獲的卡拉OK播放機載有逾180萬首懷疑侵權卡拉OK歌曲，涉及60年代至現時流行歌曲。

海關調查發現新的侵權手法，首次偵破派對房間涉嫌以串流技術提供侵權卡拉OK歌曲給顧客使用，而且經營者向顧客作出虛假說明。行動中，海關以涉嫌違反版權條例及商品說明條例，拘捕11男7女(23至49歲)，當中7人為場地負責人，6人為涉案公司董事及5名店舖東主，其中1男1女因違反版權條例而被起訴，其他人獲淮保釋候查。

海關經深入調查後，於7月23日突擊搜查4間位於銅鑼灣的派對房間，以及位於區內商業大廈內一個由不法分子架設的數據中心。人員在數據中心發現5部載有侵權歌曲播放器及一批用作串流的網絡裝置。在香港海關電腦法證所人員協助下，人員在現場進行分析及搜證，發現4部卡拉OK播放器，可以串流技術將侵權卡拉OK歌曲傳送到4間派對房間。據了解，數據中心位於商業大廈內，沒有人看守，暫時未發現由集團式營運。

海關指出傳統派對房間，放置一部點歌機，供顧客直接使用。而涉案串流技術的派對房間，電視機駁有電視機頂盒，盒有裝載串流影片的軟件。顧客可使用智能手機掃描屏幕二維碼，便可以上網操控遠端的卡拉OK播放機，播放機收到顧客點歌後，便可以傳送卡拉OK歌曲到派對房間，顧客可使用場內的音響設備。這有別於傳統模式，因派對房間沒有卡拉OK播放機。

另外，有不法分子在社交平台專頁或網頁上，宣稱他們擁有版權擁有人的特許或牌照，容許在業務過程中向顧客提供影音服務，容許顧客在合法的情況下觀嘗串流平台提供的影音及影片。惟海關發現，有關牌照在1年半前失效，換言之，經營者提供服務時作出虛假商品說明，顧客在不知情下觀看影視節目。