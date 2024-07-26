打擊大耳窿非法追債拘40人　債仔淪傀儡戶口持有人涉洗3千萬黑錢

東九龍區執法人員根據情報分析及深入調查，於本月22日至昨日（25日）展開代號「白刃」的反非法收債行動，搗破一個非法高利貸集團及一個以不當手段追債的收數公司，人員在辦公室檢獲數千名欠債人的個人資料。人員在全港多區拘捕32名本地男子及8名本地女子，年齡介乎16至67歲，涉嫌「串謀無牌借貸」、「串謀以過高利率放債」、「串謀刑事毀壞」、「串謀刑事恐嚇」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。

被捕的40人分別報稱為文員、地盤工人、售貨員、保險經紀及無業人士，部分人士有黑幫背景，當中包括多名集團骨幹成員。他們分別參與放高利貸、組織淋紅油等非法收數活動，以及處理放高利貸相關的犯罪得益，有關金額超過3000萬港元。

根據情報及調查顯示，高利貸集團會以毋須審核、特快批核作招倈，利用電話推銷（Cold call）或手機短訊招攬客人，部分財困人士會因一時之便借貸，但所謂特快過數只是高利貸集團的幌子，實際上會扣起四分之一貸款，甚至三分之一的貸款作為行政費，連同本身需要繳付的利息，借貸人實際所付的利息其實遠高於法例所容許年利率48%上限，部分個案借貸人被收取的利息超過年利率150%。

高利貸集團會透過有連繫的收數公司向無力還款欠債人追債，收數公司起初會以電話及收數信等合法方式追收欠款，但會將追債行動一直升級，由電話滋擾慢慢提升到打恐嚇電話給欠債人以及其家人，甚至派單比行動組去欠債人住所淋紅油，直到欠債人還款為止。

借貸人借錢時會被指示安排還款到特定的個人戶口，他們往往只能夠還部分利息，而欠款本金比較難還得清，不久便泥足深陷，欠款越滾越大。人員今次行動中拘捕多個戶口持有人，發現當中有被捕人本身都長期欠債，未能還款下只能開設傀儡戶口給集團使用。有關戶口過往有總值逾3000萬元存入，並於短時間內轉走，明顯與戶口持有人的背景不符，屬於典型洗黑錢模式，黑錢經多從交易後最終返回高利貸集團。