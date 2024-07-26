東院智障男病人穿約束衣期間咬舌窒息亡　死因庭裁定死於不幸

身形略胖、患糖尿病的智障男病人，2020年因發燒入住東區醫院，住院期間被要求穿上約束衣。醫護人員替他穿衣時，他疑掙扎並咬到舌頭，死因庭早前展開研訊，死因裁判官今（26日）裁定死者死於不幸，死因是在醫護人員為穿約束衣時，咬傷舌頭導致出血，阻塞呼吸道，最終肺炎及缺血性腦損傷。

是次死因研訊對象是梁皓，2020年8月26日，他獲安排入住東區尤德夫人那打素醫院，同月29日死亡，終年33歲。研訊不設陪審團，由死因裁判官周至偉審理。研訊時，死者父親指，院方沒有徵詢家屬同意便使用約束衣。女護士則供稱，8月28日凌晨，死者情緒不穩，醫護人員決定替死者穿安全背心，換衣物期間，死者劇烈掙扎，過程中，發現死者手腳乏力，呼吸不順，嘴角有血。

事後，東區醫院曾撰寫報告，指出院方的改善措施，包括特別關注未能清楚表達自己的病人，更新使用約束裝備的指引，製作約束裝備提示卡，方便醫護向家屬講解。死因裁判官今日表示，相關建議合適且切實可行，因此沒有其他建議，裁定死者死於不幸。

案件編號：CCDI-756/2020