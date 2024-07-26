動漫節開幕首日　排頭位者續施「反智轉身」　愛好者盛裝出席

香港動漫節今日(26日)開幕，將在灣仔會展一連舉行5日。今日漫展開幕首日，更是吸引到相當多人參與，不少愛好者為參與活動，更提前在展廳前排下長龍。排在首位的愛好者更遵循動漫展傳統，做出「反智轉身」動作入場。今年動漫節除了熱門動漫角色外，還有近期上映的電影《死侍與狼人》主題攤位。此外，近日在香港全城亮相的多啦A夢同樣有愛好者穿着多啦A夢主題衣物現身。

來自台灣的李先生在今年動漫節排頭位，入場時更以「反智轉身」入場，保留動漫節傳統。李先生表示，進場不久已花費約7,000港元，明日(27日)和後日(28日)都還會來，預計將花費共10,000港元。李先生還讚到，大會門票在網上預售做法很好，現時大家都用手機用的比較多，會比較方便些。

動漫節更是少不了愛好者的Cosplay，作為動漫節的一道獨特風景綫，不少愛好者精心打扮成自己喜歡的動漫、遊戲角色盛裝出席，供其他愛好者或攝影師拍照，Coser(扮裝者)們也在動漫節中與其他愛好者或Coser互相交流心得。

此次香港動漫節位於香港會議展覽中心1號展覽廳，不設現場售票，市民須經網上或於指定便利店購買，普通門票42元，小童門票20元。展覽將有今日起至7月30日一連舉辦5日，首4日開放時間將從早上10時至晚上9時，最後一日將在晚上8時關閉。