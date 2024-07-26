本地收藏家再向香港故官捐贈　417件金銀器藏品橫跨三千年

香港故宮文化博物館開幕兩周年，宣布夢蝶軒主人盧茵茵女士與朱偉基先生再度捐贈第2批中國古代金銀飾物，有近417件。連同夢蝶軒於2022年博物館開幕前所捐贈的946件金銀飾物，合並已捐贈近1,400件，為開館至今最大規模的捐贈。本次捐贈的417件藏品時間橫跨3000年，彰顯中國古代金屬工藝的高超水平，包括草原、高原與中原文物，涵蓋戰國、漢、六朝、唐、吐蕃、宋、元及明等時代的飾品。有關藏品曾於2023年的展覽「金彰華彩──香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器」展出。展覽獲選為「全國博物館百大精選展覽」，參觀人次超過33萬。

捐贈儀式今天（26日）於館內舉行，由香港故宮文化博物館董事局主席譚允芝向盧茵茵與朱偉基頒發感謝狀。譚允芝表示，盧女士與朱先生於博物館開幕前已經捐出946件金銀器，為博物館接收的首批捐贈，這次捐贈進一步豐富館內收藏，為博物館實現建立世界頂級收藏的重要目標奠定了良好根基。她對兩人以及夢蝶軒表示衷心感謝，又代表館方向所有捐贈人承諾，博物館會繼續保護、展示和善用他們捐贈的珍貴文物，增進公眾對中華文化藝術的理解和欣賞。

盧茵茵女士及朱偉基先生就指，夢蝶軒作為香港收藏家，一直致力於向世界推廣中華文化，相信向博物館捐贈第二批器物，將有助於豐富館內的中國古代金器收藏，增強其影響力，並拓展其學術研究和公眾教育的發展。

館方表示，正對文物採集專業圖片，準備出版捐贈文物圖錄，促進對黃金工藝以及中外文化藝術交流之研究。另外，館方也正與國際博物館密切聯繫，計劃未來為夢蝶軒向館方捐贈的金銀器作巡迴展覽。博物館亦得到美國銀行藝術修復計劃支持，為有關金銀器量身定製了專業文物儲存盒，同時邀請了5位來自故宮博物院和國家博物館的文保專家來港，與館方人員一同完成對12件藏品的保護和修復工作。