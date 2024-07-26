超市偷食物罪成　醫管局高層夫婦不服上訴

醫院管理局高層莊慧敏及其骨科醫生丈夫趙名宇，涉嫌在黃埔一間超市偷竊逾1,600港元的食物，經審訊後，兩人去年4月被裁定罪成，各判罰款5,000港元。兩人不服定罪提上訴，高院今（26日）開庭處理。法官聽取陳詞後，決定押後裁決，上訴結果會在兩個月內宣布。

本案兩名上訴人是男子趙名宇（48歲）及女子莊慧敏（48歲），均報稱醫生。控罪指兩人於2022年4月23日在九龍黃埔花園青樺苑（第5期）地庫一層及地下永旺（香港）百貨有限公司偷竊10件食物，總值1,632.8元。當日兩名被告曾付款購買23件貨品，但是沒有就小玉西瓜、鹿兒島哈密瓜、日本國產雞胸及海膽等涉案10件貨品付款。

原審裁判官裁決時表示，不相信他們當時因分心，而沒有把涉案貨品放上收費機掃描以作付款，認為他們心知肚明需要將涉案那些貨品掃描，裁定兩人罪成，表明法律面前人人平等，各判罰款5,000港元。上訴方今日指，主要爭議在於，就兩名上訴人有沒有遭執法人員威逼利誘才招認一事，原審裁判官未有處理相關疑點，犯上重大法律錯誤，因此應判上訴人上訴得直。法官聽取雙方陳詞後，決定押後宣判。

案件編號：HCMA223/2023