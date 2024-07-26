IVE後山縱火檢爆炸品　兩少年今提堂　還押屯門兒童院待7.31再訊

香港專業教育學院（觀塘IVE）對開斜坡，被發現藏有大量不同種類化學品，以及一批武器及電槍。懷疑與案有關的4名介乎13至15歲的少年被捕，其中兩人被控管有爆炸品等共5罪，案件今（26日）在九龍城裁判法院少年庭首次提堂。被告暫毋須答辯，裁判官把案押後至7月31日再訊，期間兩名被告須還押屯門兒童及青少年院。

本案被告分別是15歲及13歲的少年。兩人被控共5罪，包括兩項管有爆炸品罪、一項串謀製造爆炸品罪、製造爆炸品罪及無牌管有槍械罪。由於被告年紀關係，今次聆訊是以非公開形式進行。據了解，控方申請押後，以便進一步調查，並進行認人手續。

據相關報道早前指，本周二（23日）觀塘IVE職員報案，指有兩名男子在學校一斜坡上懷疑縱火，在燃燒雜物後逃去。執法人員接報到場，在斜坡發現大量不同種類化學品、一批武器及一支電槍，經情報分析及調查後鎖定疑犯身份，並拘捕4名少年。當中兩人被起訴，其餘兩人則已獲准保釋候查，須於8月下旬向執法部門報到。

案件編號：KCCC700033/2024