專向港人放數抽15%利息　跨境貴利集團7人港澳落網

在澳門落網的2人(蒙頭者)被帶走。

香港大耳窿放貴利放到過大海！澳門執法部門今日(26日)表示，一個香港高利貸集團，專門向到澳門賭博的港人放數，且設下條件要求在百家樂每局勝出，須抽取投注額15%作利息，惟今年5月一名香港女子被追債而到澳門報案令事件曝光。港澳兩地聯手行動後共拘捕7人，其中包括6名港人及1名澳門居民。澳門當局估計該集團運作不足1年，正追緝其他在逃人士下落。

被捕人士中有2名男子在澳門落網，其中1人為姓張的港人，50歲，報稱無業；另一人姓李，34歲，澳門居民，報稱地盤工人。他們涉高利貸及勒索，被送交澳門檢察院處理；其餘5名港人在香港被捕，部分有黑社會背景。

案情指，澳門當局早前透過與香港執法部門的合作機制，得悉1名香港女事主在香港遭高利貸集團追數，至今年5月16日聯絡事主前往澳門報案。經了解，女事主報稱今年4月22日在路氹一賭場認識2名涉案人士，同月28日向他們借10萬港元翻本，條件是賭百家樂每局勝出，須抽取投注額的15%作為利息及簽署借據，其後被帶到澳門中區一賭場賭錢，事主最終輸光款項，共被抽取3萬港元利息。

其中1名涉案人士隨後陪同女事主經港珠澳大橋口岸返回香港，期間沿途監視事主及把風，抵港後再將其交予香港同伙繼續追數，並威脅事主連本帶利需再償還14.8萬港元，否則將傷害她及其家人，女事主最終償還8萬港元後，到澳門報案。

經調查後，澳門執法部門在昨日(25日)分別於青茂口岸及路氹區拘捕李、張2人，同日香港當局亦在本港拘捕5名港男，其中部分人有黑社會背景。在澳門落網的2人承認受僱犯案，每人每次可獲1,000至2,000港元報酬。澳門當局估計該高利貸集團自去年年底開始運作，專門向前往澳門賭博的港人放數，輸光後押返香港交由同黨追數及勒索。