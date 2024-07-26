催促還款或訛稱欠債未清呃34萬元　詐騙集團主腦等32人落網

元朗區執法部門經深入調查後，本月15日至25日在全港多區展開代號「鋼網」的反詐騙行動，打擊借貸還款騙案。行動中，人員拘捕11名本地男子、20名本地女子及1名外籍女子(19至63歲)，分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等，同時檢獲懷疑用以行騙的手機、一批銀行卡、點鈔機、屬於受害人的貸款申請表、以及約4萬港元懷疑騙款。被捕人士懷疑與41宗騙案有關，總損失金額共約34萬港元，單一最大損失約30萬港元。

調查顯示，該詐騙集團以不法手段從財務中介公司取得受害人的個人資料及借貸紀錄，再用電話或通訊軟件聯絡受害人，催促還款或訛稱他們的款項未還清，要求受害人將款項轉帳到不屬於財務公司的銀行戶口，亦即傀儡戶口。受害人不虞有詐，按騙徒指示存入款項，因而蒙受損失。

行動期間，該部門成功瓦解一個活躍於本地的詐騙及洗黑錢集團，拘捕1名主腦、4名骨幹成員。當中6名被捕人士相信為傀儡戶口持有人，他們懷疑曾提供自己的個人銀行戶口資料或受金錢利誘開設銀行戶口，供犯罪集團清洗黑錢，懷疑涉案的犯罪得益共約1,000萬港元。

執法部門重申，「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬港元及監禁14年。