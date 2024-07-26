內地團在港食物中毒　旅監局指兩日逾2000旅客在「金港薈」用餐

旅遊業監管局昨日(25日)接獲衞生署衞生防護中心查詢，調查兩宗內地旅行團在土瓜灣一間食肆「金港薈」進食後的食物中毒個案。旅監局指，於今年7月21及22日分別有36及33個內地入境旅行團曾於金港薈用膳，兩日於該處用膳的旅客分別有1138及968人。旅監局已通過負責該69個旅行團的所有相關旅行代理商確認，除上述兩宗個案的13人外，其餘所有同團及其他旅行團的團友均未有出現類似病徵。

根據衞生防護中心的公布，兩宗個案共13人受影響。首宗個案涉及5男3女，他們7月22日於土瓜灣一間餐廳午膳，約14小時後出現腹痛、惡心、嘔吐和腹瀉等病徵。另一宗個案涉及2男3女，他們同日於同一餐廳午膳，約九小時後出現類似病徵。全部受影響人士已於澳門求醫，均毋須入院，情況穩定。

旅監局已將上述資料提供予衞生防護中心及食安中心作參考。局方知悉衞生防護中心及食安中心正就有關事件進行調查，會繼續與他們保持聯繫。旅監局已提醒相關旅行代理商及接待內地入境旅行團的餐廳經營者提高警覺，確保食物及環境衞生，並提醒旅客注意個人、食物及環境衞生，以保障安全。