多啦A夢高鐵明啟航　往來西九龍至廣州南　指定班次派主題頭枕布

主題高鐵上將有各種主題的多啦A夢元素可供乘客打卡。（袁志豪攝）

多啦A夢風潮近期席捲全港，除東鐵及輕鐵有多啦A夢主題車站外，多啦A夢主題高鐵明日（27日）將正式啟航。主題高鐵上將有各種主題的多啦A夢元素可供乘客打卡。此外，部分班次將有多啦A夢主題座位頭枕布。此次多啦A夢主題高鐵的新車路線，是香港西九龍站往來廣州和深圳的指定班次。

港鐵公司表示，全港首架粵港《100%多啦A夢&FRIENDS》主題列車，除了以獨特設計出現，更集合超過50個特別造型的多啦A夢齊齊列隊於港鐵動感號上，無論在車外車內不同地方都會找到特別造型的多啦A夢蹤影。此外，個別列車班次增設了多啦A夢座位頭枕布，適用於指定日子及班次由香港西九龍站出發的主題列車，頭枕布會於B3層入閘登車時派發，每人限取一塊，派完即止。

此次主題列車的行車時間為，明日至8月18日期間 (7月29、31日及8月1、2、5、8、11、14、17日除外)，行車路線是香港西九龍站往來廣州南、深圳北站及福田站的指定班次，購票方式及渠道舆一般車票相同，票價亦相同。

除此之外，西九龍站內亦有3個多啦A夢1:1雕塑可供市民和遊客打卡，分別位於西九龍站B1層與B2層。其他如香港站、九龍塘站和太古城站等亦有多啦A夢1:1雕塑供市民打卡。