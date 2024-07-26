深水埗社區客廳辦北京之旅　30名會員獲資助參加今起行

不少機構會趁暑假舉辦遊學團，讓學生增廣見聞。深水埗社區客廳在暑假舉行北京文化探索之旅，約30名深水埗社區客廳會員獲贊助參與，大部分表示今次是第一次乘搭飛機，心情十分興奮。在4日3夜的旅程中，各會員將參觀長城、故宮博物院、天安門廣場等景點，親身體驗當地文化，會員今日(26日)啟程。

4日3夜的北京文化探索之旅，約有30名深水埗社區客廳會員參加。暑假後升小三的國楝與母親一同隨團，他表示，自己由星期一開始，每天倒數旅程的來臨，最想到天安門廣場參觀。國楝媽媽則期待到故宮博物院參觀，近距離欣賞故宮真貌及文物藏品。

一眾會員將透過旅程，參觀故宮博物院、天安門廣場、長城等著名景點，又會到北京品嘗京菜等，親身體驗中國文化。大會亦為每名會員提供一本回顧手冊，讓他們紀錄是次旅程的點滴，回港後與其他會員分享。

深水埗社區客廳自去年12月18日開幕，截至昨日(25日)，已有509個合乎資格家庭會員登記，超過全年500個的目標，人數達1,393人；到訪人次亦高出預期的全年8萬人次，開幕7個月已達71,242人次，服務備受歡迎。