港澳跨境高利貸集團賭場放債　禁錮勒索逼加倍償還　9人被捕　

本港執法部門經情報分析及調查後，鎖定一個相信有三合會背景的高利貸集團，並於昨日(25日)聯同澳門執法部門展開代號「滅魔」的執法行動，並且拘捕6男3女（21至64歲），當中包括7名香港人及2名外地人士，他們涉及於香港發生的「勒索」、「串謀勒索」、「非法禁錮」和「洗黑錢」，以及在澳門發生的「為賭博的高利貸」及「勒索」等一系列有組織罪行。

調查人員表示，由2023年年底開始，有本港受害人到澳門賭博期間，在賭場內遭俗稱「疊碼仔」的人士搭訕，對方聲稱可以向他們提供貸款。過程中，受害人被要求簽署借貸文件，以及提供一些個人資料。「疊碼仔」借出貸款後，會陪同受害人進行賭博，並在賭局中抽取贏錢金額約15%作為佣金，直至受害人輸光所有賭本。受害人其後被押返酒店或香港，期間有一個澳門團夥的成員會暗中監視受害人返港的過程，確保他無報案或逃脫。

待受害人抵港後，香港的團夥成員便會開始行動，成員在關口接觸受害人，並押解他們返回住所，同時要求受害人提供一筆數萬港元的保證金，若然不從，便會一直限制受害人的人身自由。與此同時，香港團夥的成員亦會將欠款加大，最誇張的個案中，還款比借款本金多出近一倍，事主欠債約200萬港元，最終被要求償還400萬港元。另外，團夥成員亦會要求受害人在指定時間還款，否則便作出滋擾行動。

調查亦發現，有部分受害人並無向本港或澳門執法部門報案，針對已報案的受害人，本港執法部門與澳門執法部門啟動合作聯絡機制，並轉介相關受害人予澳門方面跟進調查，至昨日採取跨境執法行動，分別於本港及澳門多個場所作出搜查，拘捕上述9人。

人員解釋，今次行動已瓦解該個活躍兩地的非法收債及放債集團，其中澳門團夥負責放債，香港團夥則分成3個層次，包括主腦、滋擾受害人的行動組、以及戶口持有人或電話登記人，該些戶口及電話被用作收取受害人的款項，以及作電話滋擾之用。大部分被捕人士正被扣留調查，案件仍在調查中，相信日後會有更多人被捕。