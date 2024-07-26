萊特維健特約：食水腐乳新聞多　專家教路保健康

消委員會早前驗出內地飲用瓶裝水品牌「農夫山泉」含被指「溴酸鹽」物質，引起對方不滿並向消委會發律師信，消委會最終跪低致歉。此外百年腐乳老店「廖孖記」被食安中心三次驗出產品「蠟樣芽孢桿菌」超標，負責人一度不認同檢測結果並結業，其後承認30年前起外購白腐乳加工。事件令人關注食安問題，有營養師向《東呼即應》指，以茶、咖啡及果汁等代替喝水，有機會攝取過量糖分及脂肪；而咖啡利尿會加快排走水分，適得其反；亦不建議腐乳撈飯或吃腐乳通菜，以免吸收過量鈉質。有專家提醒蠟樣芽孢桿菌會引起食物中毒，且耐熱耐寒不能輕易殺死，很容易污染食物。

有市民稱自己有時也會喝其他飲品，不過大都還是會喝水。營養師陳筠霖表示，多喝水對人體有益，如人體的血液、體液、細胞液、淋巴液或是器官甚至皮膚等，都需要水分幫忙確保正常運作。此外喝水也有助身體排走廢物，如腎臟其實是透過過濾血液中的廢物經由尿液排出體外。水還能幫助身體通過出汗調節體溫，避免體溫過高。再者喝水還能幫助人體維持電解質平衡，避免鈉攝入過多出現水腫或高血壓。不過對於其他飲品，陳筠霖則稱，雖然都含有水分，但是如茶、咖啡和果汁等，其本身含有糖和咖啡因，過度飲用會影響體重，而咖啡因則利尿，會加速身體排走水分。

對於近日有「腐乳」被驗出蠟樣芽孢桿菌超標。市民林小姐表示，沒聽説過腐乳也有營養，只聽過腐乳會致癌，自己雖然不擔心食物安全問題，但亦不會經常吃腐乳。市民陳小姐表示，對於近期的食品安全問題，她不太擔心，主要都是存放問題，就如剩菜不能擺放太久，腐乳一旦開封亦不應擺放太久。

陳筠霖表示，腐乳本身是用豆腐經過一些指定的黴菌進行發酵，加入鹽或不同香料醃漬成一些發酵的豆製品，其本身是有營養價值的，如豆腐中含有的蛋白質和大豆異黃酮。但是腐乳作為一種醃製食品，其實可以當作調味料看待，建議每次吃約四分一至半磚左右的分量，一星期大概2至3次左右。因此，不太建議用腐乳拌飯或是用腐乳炒通菜，會讓人吸收過量的鈉。此外，一些辣油或麻油泡着的腐乳，如果用來拌飯或用來當醬汁，也會讓人吸收過多脂肪。

食品安全聯盟主席劉樂庭表示，蠟樣芽孢桿菌十分常見，經常引起食物中毒，會引致嘔吐和腹痛，其活躍的溫度都是室溫攝氏20多度至30多度，所以室溫擺放食物也會令該菌滋長，即便高溫可殺死細胞，但它會形成孢子，非常耐熱耐寒不能輕易殺死。如果要把孢子殺死，需要高溫加熱至攝氏70至80度40至50分鐘才能殺死，所以很容易污染食物。