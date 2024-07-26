格美轉弱勢已去　本港周末有驟雨　菲東再迎低壓區

熱帶氣旋「格美」掠過台灣東岸後，在福建沿岸二次登陸，天文台今日(26日)預測，格美會橫過江西並逐漸減弱，至於本港在周末至下周中期間中出現驟雨，且雨勢有時頗大。此外，一風未去，一風或再起，位於菲律賓以東海域的低壓區會在未來數日逐漸發展，大致移向呂宋海峽至台灣一帶。

天文台以「格美謝幕，季風主場」為題，透過天氣隨筆表示，格美是今年至今西北太平洋唯一的超強颱風，其外圍下沉氣流在昨日(25日)為華南帶來酷熱天氣，本港多處地區下午升至攝氏34度或以上，同時高溫觸發的驟雨及雷暴，亦為本港帶來大雨，新界北部今早更錄得超過60毫米雨量。

從「地球天氣」可見，電腦模式預料格美會繼續向西北方向移動，橫過華東至華中內陸並逐漸減弱，其殘餘甚至有機會為華北帶來大雨。本港方面，預料受一道廣闊低壓槽影響，周末至下周初間中有驟雨，雨勢有時頗大，而該低壓槽於下周中期在南海北部徘徊，本港仍有幾陣驟雨。此外，現時為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣的低壓區會在未來數日逐漸發展，大致移向呂宋海峽至台灣一帶。天文台會密切監測其動向。