涉偷九龍灣酒店內地男背包　停職警被捕起贓明日提堂

警方於本周日(21日)日接獲一名21歲內地男子報案，指其遺漏在九龍灣宏光道15號一酒店大堂沙發上的背包不翼而飛，懷疑被人盜去。該背包內有一部約值4800港元的平板電腦、700港元的手提電話、兩個共值約300港元的旅行插頭。

人員接報到場，經初步調查，於昨日(25日)在上水區，以涉嫌盜竊拘捕一名31歲本地男子，並起回涉案失物，案件交由秀茂坪警區重案組第一隊跟進。人員經進一步調查後，今日(26日)暫控該名被捕男子一項「盜竊」罪，案件將於明日(27日)上午在東區裁判法院提堂。該名男子為一名已被停職的警務人員。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

警員知法犯法事件屢見不鮮。一名居於紀律部隊宿舍的警員，涉嫌協助當時7歲的鄰居女童回她家後，藉詞檢查該單位有否漏煤氣而進屋，期間涉趁機非禮對方、上下其手撫摸其胸部及私處。涉案男警否認一項非禮罪受審，結果被判罪成，今年7月12日在粉嶺裁判法院判刑。裁判官斥被告嚴重違反誠信，作為警員卻知法犯法，向天真爛漫的女童埋手，對女童造成嚴重影響，行為不可原諒，判他入獄9個月。