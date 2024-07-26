涉騙長者7萬財物　五內地「祈福黨」被羈押

「祈福黨」是多年前的詐騙手法，近日又再在澳門出現。「祈福黨」向長者謊稱認識「神醫」，取去價值7萬多澳門元的財物。當地執法人員拘捕5名涉案的內地人士，並移送檢察院偵辦。

案情指，涉案的「祈福黨」成員涉嫌向一年長被害人謊稱認識可替人治病及祈福消災的「神醫」。隨後，有「祈福黨」成員假冒「神醫」的後人，並訛稱被害人的家人即將有血光之災，建議被害人取出家中財物祈福。被害人信以為真並回家取出財物，其按指示將財物交予「祈福黨」成員「祈福」，相關嫌犯在所謂「祈福」過程中藉機將被害人價值7萬多澳門元的財物取去並以礦泉水和飲料掉包代替。事後，被害人發現被騙並報案求助。

經初步調查，五名嫌犯涉嫌觸犯《刑法典》第211條第1款及第3款結合第196條a）項規定及處罰的「巨額詐騙罪」，倘罪名成立，行為人可被判處至5年徒刑。經對5名嫌犯首次司法訊問，考慮5名嫌犯為外地居民以及案件的嚴重性，為防止嫌犯逃離澳門、繼續作出相同性質的犯罪行為以及擾亂訴訟程序展開的危險，經承辦檢察官建議，刑事起訴法庭法官命令對5名嫌犯採取羈押強制措施。