觀塘綫太子至何文田站列車明日服務暫停　九巴8號及30X供免費服務

港鐵公司將於明天(7月28日)進行觀塘綫隧道大型基建設施更新工程，觀塘綫來往太子至何文田站的列車服務將暫停，觀塘綫其他路段及其他鐵路綫維持正常服務，乘客可使用荃灣綫前往旺角及油麻地站，及使用屯馬綫往何文田站。所有車站維持服務，乘客仍可乘搭鐵路前往所有港鐵站。

就明天的服務安排，港鐵公司提醒並呼籲乘客留意，太子站將會是荃灣綫和觀塘綫的唯一轉車站，預計太子站會非常繁忙。乘客在太子站等候列車、扶手電梯及升降機的時間會較長，請耐心等候及讓有需要的人士優先使用升降機。乘客出門前請使用MTR Mobile的「行程指南」功能規劃行程，並盡量使用太子站以外的其他轉車站及替代鐵路綫，過海可選乘東鐵綫、東涌綫及將軍澳綫。太子站乘車安排會有別於平時，所有觀塘綫的乘客均使用太子站2號月台上落車，請配合職員指示，及留意車站的特別標示。

港鐵與九巴合作，明天額外提供免費巴士服務8號全程免費；及30X號巴士，指定巴士站上車免費來往油麻地、何文田及黃埔區。港鐵明天全日會動員1,000名人員在相關車站及巴士站協助乘客，並會密切留意實際情況，適時調整列車服務以配合車站運作及乘客出行需要。屆時港鐵公司會持續透過多個渠道，包括車站特別標示、車站及車廂廣播、MTR Mobile、傳媒及內地社交媒體等發放相關資訊。