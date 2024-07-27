動保機構嘆政府支援不足　每月醫療支出達80萬元

隨着城市發展，愈來愈多動保義工反映，近半年處理接收流浪或被遺棄的狗隻數字比去年大增。當中「上樓」、「收地」及「移民」等都是狗主遺棄狗隻的原因。有關注事件的議員表示，政府在有關方面的工作做得不足，是令到一些志願者壓力漸增的原因之一。慈善機構則表示，許多狗主的做法不負責任，亦會令到街頭的流浪狗數量增加；而目前政府支援不足，亦令到機構難以維持，每月僅醫療支出就要達到近80萬港元。

動物救援組織「毛守救援」負責人Kent表示，隨着狗主以各種理由不能養狗，其開始接收的動物也開始變多。而目前香港其實只有較少途徑能接收動物，大部分都是一些機構或獨立義工。Kent還稱，近半年已經有超過10宗個案是老人家身體原因棄養，醫院或社工打給他們希望能接收動物。Kent說，目前機構每月的醫療開支就接近80萬港元，還未包括人工、食物、護理和水電等費用。Kent還舉例，曾經遇到過不負責任的狗主，欲將狗隻送到機構，Kent表示只接受流浪動物，該狗主則聲稱若之後遺棄也是會變成流浪，Kent只能無奈接收。

北區區議員劉鎮海表示，早前政府進行過試點的「捕捉絕育放回」的計劃希望可以繼續實行，以減少新發展區的流浪動物數量。而且現時規例規定，數量超過2隻或是重量超過20kg就不能在居民「上樓」後申請成為伴侶犬，而這些被遺棄的狗隻大部分都是唐狗，其重量都是超過20kg。目前自己已經寫過14封信協助將狗隻申請為伴侶犬，但相信成功率應該不足50%。劉鎮海還稱，很多動物義工就算救助到流浪狗也不會選擇送到漁護署。因為根據現行條例，若4日沒有主人認領，90%的動物都會遭到人道毀滅，變相令到動物救援機構的壓力增大。劉鎮海說，即便有現行棄養動物的罰則，但成效有限，棄養的狗主極易脫罪，政府需要檢討現行的相關法例。

立法會議員劉國勳表示，政府應該主導建立一些動物寄養所，也可以借鑑過渡性房屋的思路建立一些過渡性的收養中心。即便不能主導，也應該加大相關支援力度，給動物保護團體。劉國勳還表示，政府在發展新發展區時，也不應忽略這些因為發展而被遺棄的動物，讓牠們能有一個更好的生活，能夠善終。