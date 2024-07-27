法國進口羊奶芝士受污染　港曾進口產品無流出市面

一款由法國進口的羊奶芝士可能受李斯特菌污染。食物環境衞生署食物安全中心今日(27日)表示，初步調查發現本港曾進口受影響批次的有關產品，已知會涉事進口商違規事項。調查顯示受影響批次的產品仍存於進口商貨倉，沒有流出市面。

涉事產品名為Ste Maure Touraine AOP Blister，來自法國品牌Fromagerie Pierre Jacquin & Fils，淨重250克，食用日期至2024年8月19日，本地進口商為Noja Fine Trade Limited，受影響批次編號是J41920018。食安中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述批次產品可能受李斯特菌污染，正進行回收。

李斯特菌可在一般烹煮溫度下輕易消滅，但能在冷藏低溫下生存和繁殖。為減低感染李斯特菌病的風險，高危人士如孕婦應盡量進食剛煮好的熱食，徹底翻熱冷凍食物，並避免進食或在進食前徹底煮熟高風險食物，即食食物例如凍食肉類、冷燻的海產、軟芝士及沙律等，即使有關食物只屬於一道菜色的一部分。