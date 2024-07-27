房委會新計劃　年輕人創業免舖租　下月起接受申請

為鼓勵和支持青年實踐創業夢想，香港房屋委員會推出「共築・創業家」計劃，並於8月1日起接受報名。房屋局局長兼房委會主席何永賢及房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩今日（27日）參加油塘「大本型」商場舉辦的「與星級創業家對話」活動。何永賢表示，此計劃透過免租提供轄下人流穩定、管理得宜的商舖，有助年輕人展開創業夢想。

何永賢及羅淑佩今日在活動上，與一眾青年一同聽取多位成功創業家創業和營商的寶貴經驗，並相互交流和分享。「共築・創業家」計劃將會在房委會旗下商場向青年免租金提供商舖，讓他們試行創業計劃。羅淑佩表示，計劃為年輕人提供創業場境，讓他們專注開拓營銷渠道、推廣商品，計劃亦設不同獎項，鼓勵年輕人構思新穎可行的項目。

「共築・創業家」計劃的對象為35歲或以下的年輕人。計劃經營期為7個月，挑選了不同地區包括九龍和新界的房委會商場，提供約10間商舖供年輕人創業。參加者毋須繳付租金，並會獲協助進行基本店舖翻新和市場推廣，房委會則會定期檢視參加者的經營情況。如參加者在計劃中獲取利潤，房委會收取淨利潤的20%，以重新投入於計劃中，支持計劃的持續發展。

計劃由下月1日起接受報名，有興趣參與計劃的年輕人須在8月31日前向房委會遞交創業計劃書。房委會會評核計劃書的創新性、可行性及市場潛力、社會效益、財政安排及團隊管理，並分配合適的商舖予獲取錄的參加者。