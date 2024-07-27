指綠Van超收車資營辦商應致歉　市民質疑政府難覓當事乘客

來往上水粉嶺等地的501系列綠Van路線，被揭有超收車資情況。(何永明攝)

來往上水粉嶺等的501系列綠色專線小巴(綠Van)路線，今日(27日)被運輸署揭發自今年5月中超收車資，差額介乎0.3至1港元，相關營辦商需退還約7萬港元予受影響乘客。粉嶺雍盛苑有部分市民反映不清楚相關情況，認為小巴公司應就超收車資一事公開致歉，並質疑運輸署難以尋回受影響乘客，反建議以乘客優惠方式作補償。

東網記者今日傍晚前往粉嶺雍盛苑小巴總站附近視察，只見該處人流不多。市民陳小姐表示，自己平時有時常搭小巴來往粉嶺，但不清楚涉事4條小巴線的加價情況，在得知超收車資情況後，她認為對一些收入不高的老人家影響會很大，平添他們的支出。陳認為涉事小巴公司需要公開道歉，且質疑運輸署聲稱會退還車費，會很難找到涉事乘客。

另一市民鄭先生稱，自己搭小巴平均每月會花費30港元左右，得悉涉事小巴超收車資後，他認為若加價屬合理尚能接受，但加價前應告知公眾。對於運輸署的安排，鄭先生估計很難找到當事乘客，建議或可通過乘車優惠的方式補償當時乘客。市民毛先生則指不知道超收車資情況，認為如情況屬實需要公開道歉。

此外，市民張先生表示自己搭的士較多，有感到似乎稍貴，對於小巴超收車資情況，覺得很不合理。對於運輸署的安排，他認為比較合理，有些賠償都還算好。他又稱，小巴公司需給公眾一個合理的解釋及道歉。另外，張先生稱，超收車資對一些老人家造成影響，收入不高的長者會影響很大。