「米奇」闖寶林邨單位踩中鼠膠　女戶主擸棍防身嚇到呱呱叫

一名已為人母的女子，因其將軍澳寶林邨居所經常有「米奇」出沒，她恐其兩歲小朋友被傷及，故在廚房灶台放上一片老鼠膠，日前她發現一隻約7吋長的「米奇」中招，被黏在鼠膠上動彈不得，她與外傭目睹大嚇一驚，期間用手機拍下與鼠對峙時「喊驚」一幕。

女戶主將影片上載至社交平台，片段開始見疑女戶主手持木棍防身，「米奇」似自知大難臨頭，目露兇光，女戶主被嚇至大嗌「嘩！好驚呀！」，「米奇」疑被她的尖叫聲嚇至跳起，片段亦至此為止。女戶主與工人姐姐合力用膠袋笠住老鼠，再由姐姐交給樓下管理員處理。

女戶主表示最驚見到老鼠，前幾個禮拜已經見到3次，早前向保安員投訴獲回覆指冇辦法。她續指「交管理費及差餉係咪應該要諗吓要滅鼠呢？」。

網民睇片後紛紛留言，「我媽個(嗰)度住廿樓都有老鼠入屋，鼠患問題都無解決過！一個推一個！」、另有人指「隻老鼠好恐怖」、「佢眼神表示：比我衝到出黎 你就知死！」，有網民則指女戶主「又揸棍，又揸機拍片，我害怕時候需要全神貫注去對付，之後先影相。這勇氣不容易啊」。