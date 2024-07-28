東方日報A1：4綠Van線多收錢　運署兩月始發現

行走粉嶺、上水的4條「501系列」綠色專線小巴路線被揭多收車資，過去兩個多月涉向每名乘客多收取每程0.3元至1元，運輸署在事發後兩個多月才發現有異，有議員估計被多扣錢的市民有數千人，運輸署則估計上述路線合共多收車資約7萬元，小巴營辦商已同意向受影響乘客全數退回款項，待計算清楚受影響乘客人次後，會與支付公司商討退款安排。有議員表示，得悉承辦商早於兩年前已申請加價，惟是次多收車資屬未獲運輸署批准下擅自收費，承辦商必須負上最大責任，聯同電子支付營運商都需向公眾交代為何出現上述現象，當局亦應考慮予以懲罰，並檢討機制是否有漏洞。

運輸署昨午公布，透過定期監察，發現4條新界綠色專線小巴路線，自5月19日起，向乘客收取高於運輸署批准的車費，每程差額介乎0.3元至1元不等。該4條路線（見表）全由富明有限公司營辦，分別為來往雍盛苑至聯和墟501A及501C；來往欣盛苑至聯和墟的501K，以及來往上水站至觀塘裕民坊的501S。運輸署表示，截至本月26日，估計有關路線合共多收車費約7萬元，受影響乘客人次則正在統計中。

該署續指，這4條路線自昨日開出的首班車起已恢復原有票價。在署方的要求下，該小巴營辦商已同意向受影響乘客，安排全數退回多收取的車費。而小巴和相關儲值支付工具營辦商會盡快通知受影響乘客有關退款的安排，並提供所需便利措施。運輸署會跟進和監察退款安排。該署強調非常重視事件，有關情況屬不能接受，現正嚴肅跟進，並已責成專線小巴營辦商與相關儲值支付工具營辦商，徹查事件及提交報告，並會按調查結果考慮向專線小巴營辦商施以處分。

運輸署又指，該專線小巴營辦商於早前遞交第501系列路線的加價申請，而署方正在處理中。鑑於今次事件，營辦商已擱置有關申請。翻查紀錄，該4條路線對上一次加價為2021年12月12日，當時501K、501A及501C，均由5元加至現時車費5.4元，而501S則由25.8元加至27元。

富明有限公司昨日於涉事路線的小巴車窗內張貼退款通告，指在該公司定期巡查時，發現車費系統出現誤差，導致501K、501A及501C的收費，由原本的5.4元，變成5.7元；而501S則由原本的27元，變成28元。通告又指，相關收費系統已於昨日凌晨起修正，並將稍後公布退款方法及詳情。

新界北立法會議員劉國勳表示，涉事的4條路線早前向運輸署申請加價，但未獲批出確實生效日期前，就於5月中向乘客收取新收費。由於涉及路線是居民日常往返屋邨與鐵路站及社區的專線小巴，他估計每日有數千人次乘搭，料受影響的居民不少，建議發還款項亦應盡量簡化。

劉又指，現時專線小巴要加價，首先必須獲運輸署批准確認，同時電子支付營辦商亦要視乎當局批准的文件，方可上調收費系統的金額，對今次小巴在未獲批准加價前，已能在車資系統上調費用感到奇怪。

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