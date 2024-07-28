港鐵今日暫停觀塘綫太子至何文田站列車服務 將有免費巴士接載乘客

港鐵公司今日(28日)進行觀塘綫隧道大型基建設施更新工程，凌晨觀塘綫收車後，工程人員隨即展開工程，包括為相關隧道路段隔離電源及安排保護措施，由工程車運送物料到施工位置，再搭建多組金屬棚架，將以分段形式更換油麻地站附近交叉渡綫隧道頂用作懸掛電纜的大型金屬吊架。更換吊架期間，工程人員需移除及重置部分電纜及架空天綫。工程人員現正全力推進工程。

為配合工程，今日觀塘綫來往太子至何文田站的列車服務將暫停，觀塘綫只會行走調景嶺至太子站，以及何文田至黃埔站路段。

乘客要留意，所有車站及其他鐵路綫照常服務，乘客仍可乘搭鐵路，穿梭各綫前往所有港鐵站，包括使用荃灣綫前往旺角及油麻地站，以及乘搭屯馬綫前往何文田站。

太子站今日是荃灣綫和觀塘綫的唯一轉車站，預計太子站會非常繁忙，港鐵公司再次呼籲乘客，出門前請使用MTR Mobile的「行程指南」功能規劃行程，並盡量使用太子站以外的其他轉車站及替代鐵路綫，包括乘搭東鐵綫、東涌綫及將軍澳綫過海。

港鐵與九巴合作，今日額外提供免費巴士服務8號全程免費；及30X號巴士，指定巴士站上車免費來往油麻地、何文田及黃埔區。

為確保車站運作安全有序，太子站會實施人流管理措施，所有觀塘綫的乘客均使用 2 號月台上落車，請乘客留意站內指示，乘荃灣綫的乘客需留意「紅色」指示，乘觀塘綫的乘客則留意「綠色」指示，以便前往相應的月台。除了太子站，其他受影響車站的相關月台亦會暫時關閉，請乘客留意站內指示。