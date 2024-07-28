暑假聘逾300大學實習生　科技園將進行人才配對

政府推動香港成為國際創科中心，卻欠缺相關人才。科技園公司行政總裁黃克強指，今年暑假科學園聘用300多名大學實習生，當中一成多是由外國名牌學校到港，科技園公司會重點為園區公司進行人才配對，幫助尋找商機，

黃克強今日(28日)在電台節目中重申，科學園的工作會以吸引人才為重點，只要有人才，就可以吸引更多企業到港。他亦指過去數年不少中外公司都看到科技園的發展機會，以及香港一國兩制優勢因而到港。

現時科技園內公司有1800間，科技園公司署理首席企業發展總監柯志成指最新進駐的荷里活視覺特效製作公司「數字王國」想發展亞洲生意，看中科學園的機會，認為科技園公司除了引入企業外，亦幫公司聘請人才，兩者是相輔相成。

他指科技園公司會為初創公司提供資金，亦有專家協助，幫助公司將研究商品化，測試市場的接受程度。他表示，今年首次舉辦Startup Booster Programme，挑選5間初創公司到美國西岸市場發展，形容最近收到好消息，他們暫時有300多萬美金生意，預料明年會再舉辦該計劃。

他又透露，新加坡曾派員到訪科學園後，隨即商議合作，例如與當地政府內政部合作，預料在9月會再商討深化合作。