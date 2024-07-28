市建局九龍城衙前圍道重建項目 逾6成商戶參與過渡經營安排

市建局在今年4月底展開九龍城衙前圍道／賈炳達道發展計劃（衙前圍道項目）的收購工作，向項目範圍內約1,000多個私人住宅及商舖業權發出收購建議；同時推出特色商戶過渡經營安排或回遷方案的建議，市建局行政總監韋志成今日(28日)今日發表網誌表示，超過6成現時在九龍城街市附近的特色商戶營運者，都選擇參與過渡經營安排，亦有商戶及食肆將在項目完成後回遷至「龍城」區。

韋志成指，項目範圍內三個組別的特色商戶，包括「街市食品店舖」、「潮泰食品及餐飲店舖」，以及為泰潮社群提供服務的地區組織或機構，在本月初已向市建局提交「參加搬遷計劃意向書」，表達參與回遷或過渡經營安排的決定，超過6成現時在九龍城街市附近售賣鮮貨、乾貨和食材等的特色商戶營運者，都選擇參與過渡經營安排，令項目在重建期間，能夠保持街市周邊的活力；亦有在區內售賣傳統潮汕鄉土食品的商戶以及泰國食肆，將在項目完成後回遷至「龍城」區繼續經營。至於未有選擇回遷方案的其他特色商戶，部分營運者得到現金補償額後，認為足夠讓他們在項目範圍毗鄰的街道或「龍城」區另覓合適的處所繼續經營。

其中一間參與回遷的泰國食肆負責人陳先生指，欣賞市建局為泰國特色商戶提供回遷方案，讓其店舖能在項目重建後繼續營運，將地區情誼傳承下去。至於未有選擇回遷方案的食肆負責人黃先生指，主要是考慮到自己身體近年轉差而且已接近退休年齡，他有將店舖交予兒子「接手」的打算，故此，先接受市建局為租戶提供的補償金，讓他有更大的彈性處理，並與兒子商量在「龍城」區復業的事宜。

在推展衙前圍道項目過程中，市建局團隊亦透過重整和更新賈炳達道公園，提升現有的休憩及康樂設施水平之餘，進一步加強公園與周邊社區的連接和行人暢達性。第一期活化公園的工程已於今年2月底展開，現正進行拆卸部分公園設施及移植樹木等前期工程。

市建局的工程團隊，為貫徹項目保存「龍城」區特色的目標，將圍板轉化成為戶外藝術長廊，並以「穿越九龍城」為主題，邀請畫師在長約430米的圍板上，展現一系列具九龍城特色的畫作，讓市民在途經行人通道時，可以欣賞到這些作品，了解「龍城」區的歷史和民生故事。戶外藝術長廊的準備工作已進入最後階段，會因應活化公園的工程進度，分階段展示插畫師的畫作。其中，來往東頭村道和「龍城」區這段屬「打卡區」的工程圍板，將率先在本月底展出部分畫作。