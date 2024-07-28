指香港面對內外環境變化　政府：要求變先要懂變

本周將公布的第二季生產總值(GDP)預估數字，財金官員指將反映本港整體經濟保持增長，又指香港面對內外環境深刻變化，要求變，首先要懂變。該官員又預料下半年稍後時間利率有望開始下調，相信有利投資和資產市場的表現，不少企業正積極推進來港上市的計劃。

財金官員今日(28日)在網誌中指近期數字反映，貨物出口及整體投資有所增加，隨着外部需求持續向好，同時受惠於國家整體出口較快增長，本港商品出口貨值已連續3個月錄得雙位數增長，第二季合計按年上升12.5%，雖然利率持續高企一定程度遏抑投資氣氛，但整體投資開支仍然保持增長，未來勢頭有機會持續。

除預期稍後利率有望下調可吸引更多企業上市外，該官員又指隨着更多引進的企業和人才相繼來港開展工作，加上國家多項的惠港政策陸續落實執行，本港整體的發展氛圍正面並將更為活躍，對不同經濟環節發揮支持作用。

該官員又提及香港面對內外環境深刻變化，要求變，首先要懂變，需要把握好國家未來政策發展方向，理解箇中思路，確保香港能乘國家發展之勢，發揮自身的特點和所長，讓本港經濟在加速推進高質量發展的同時，為不同產業增值賦能。