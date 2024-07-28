批打卡遊及到此一遊非主打　議員指港要保留特色文化

近期不少政界人士批評政府花公帑搞「打卡」位及部分資助的盛事物非所值，有議員希望香港能夠真正保留特色文化，直指打卡遊及到此一遊不應作為推廣香港的主打，而真正的旅客應該是希望能感受到一個地方歷史、風土及人情。

議員江玉歡在社交平貼文，指要令一個地方的旅遊業發展持續，必須使旅客真正感受到這個地方的歷史和文化及其真實的一面。她舉例，指早前遊蘇格蘭便親身感受到。

她表示，首先愛丁堡的舊城和新城區的歷史建築已非常吸引遊客，不少街頭賣藝、露天餐廳及開業幾百年的小店令城市變得生動，活像一個城市博物館。她參加了3天的高原遊，導遊指當地有個規矩，若一處地方有大多遊客旅遊和打卡，為保護那景點，他們會在一段時間內不再帶遊客到那景點，他們認為真的感受一處地方與到此一遊有很大分別，他們希望遊客是前者。

不單止是觀看歷史建築，她曾到愛丁堡保留了幾百年的Mary King Close，了解當時當地人的擠迫生活環境，該處的商店有很多有幾百年歷史，每個景點也有它的歷史故事，而旅客聽得津津有味。她指當地的遊客不會只為打卡，可看得出他們是為了認識這個城市慕名而來，而8月是當地的藝術節，12月亦有非常盛大的聖誕市集，同樣令他們的旅遊業推向高峰。

她希望香港能夠真正保留特色文化，打卡遊及到此一遊不應該作為推廣香港的主打。她指真正的旅客應該是希望能感受到一個地方歷史、風土及人情，而當所有具歷史的建築物拆掉，所有老店也消失，導遊還可怎樣帶團講解呢？