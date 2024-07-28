次輪申報收回1800公屋　在港持物業　政府指視乎價值酌情處理

公共房屋嚴重短缺。在打擊濫用方面，當局首批8.8宗申報中，主動交回房屋有近1,000宗，而下一批25萬宗申報中，截止目前有1,800宗主動交回房屋，在2022至23年因扣分收到2200個單位，2023至24年因申報及扣分收回2800個單位，合共5,000個單位。

房屋局局長何永賢今日(28日)在電台節目中，被問及打擊濫用公屋情況其中的難點時，她最重要需細心查看申報及調查資產機制的每個步驟，當申報者選填沒有在港持有物業時，房屋局便會與土地註冊處進行查冊。她又指現時首批8.8萬名住戶的申報，若住戶在港持有物業，當局會視乎房屋或土地的用途、大小、與市區距離等進行估價，若價值不高當局會酌情處理，並非一刀切。

她續指，若被查出持有物業為普通住宅，當局將發出遷出通知書，該戶15日內可以進行上訴，而當局平均處理一宗上訴事件的時間由以往4個月縮短至1.8個月。

首批4,400個簡約公屋，她指在7月15日優先期前已收到逾1萬份申請，目前房屋局正在跟進當中。她指推簡約公屋、過渡性房屋，用地何來最為關鍵，現時適合做住宅的用地均已察看，當局現時規劃起步點為5年，平均輪候時間為5.7年，她希望平均2至3年能夠入住傳統公屋。

她指簡約公屋、過渡性房屋政策令當局在處理劏房時，讓市民有所選擇以致願意搬出，從而令較惡劣的劏房慢慢改善，她形容「需先動了這兩個火車頭，就有空間去看劏房」。她續稱，當局會按部就班針對性聚焦社會上的情況，如工廈劏房，部分甚至涉及僭建，當局會就反饋的情況進行部署。

對於政府推出的私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」項目流標，她解釋，因環球經濟較多變數，早前初期預測年中利息或有所回落，故設較長的投標時間，而本月19日有接獲一份標書，但該份標書與地政總署的底價有距離，故沒有接納該份標書。

被問及項目中哪些部分有調校空間時，她指需要視乎土地的選擇，如港島區地不大，部分土地還有山坡，較適合中小型發展商；另外部分亦有要求接駁到附近地鐵站，在該條件及經濟環境限制之下具有挑戰，若有其他選擇或規模有所不同。

對於如何避免推其他用地時面對流標情況，她指需細心聆聽市場反應，並會視乎上述元素判斷如何扭鬆些「掣」令項目更具吸引力，令項目推出時能夠因時制宜。

至於公私營房屋比例會否由6：4轉為7：3時，她指置業是很多青年家庭的願望，希望不需時常受到租金升跌影響自己的規劃。她又指近期亦聽到不少有關的聲音，令當局思考公營房屋中的73比是否可以進行調校，7成為租，3成為資助房屋。