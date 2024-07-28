劏房濫收水電費基層捱熱慳冷氣　團體倡基金撥款提供電費津貼

炎夏已至，本港天氣持續酷熱，在這樣極端天氣下，基層人士的家庭生活狀況更是苦不堪言。有團體今日(28日)表示，不適切居所住戶室內空氣不流通，劏房環境如蒸籠，但安裝獨立水錶未普及，住戶減少開冷氣時間以控制電費支出；戶外清潔工在《預防工作時中暑指引》下，亦未完全緩解中暑風險；而有無家者則因為與庇護中心距離、儲物設施不足等而不入住。團體建議，政府短期措施應為基層市民於每年酷熱天氣警告頻繁的月份，可透過「關愛基金」撥款提供酷熱天氣津貼，紓緩基層居民電費壓力。

社福抗貧聯盟表示，現行的暑熱和暴風雨的措施仍不足保障基層人士，當中不適切居所住戶的單位涉及僭建部分，部分少窗或無窗，甚至整個單位均由鐵皮搭建。在酷熱天氣下，劏房室內空氣侷促不流通，住戶每日猶如置身「桑拿房」。不少住戶因此出現頭痛、身體過敏及情緒困擾，尤其影響小童、長者及有呼吸道敏感的人士，雖說冷氣有助室內降溫，但奈何劏房電費被濫收嚴重，住戶需減少開冷氣時間以控制電費支出，故聯盟促請政府嚴格執行《業主與相容(綜合)條例》，杜絕濫收劏房水電費。

聯盟又指，勞工處推出和修訂《預防工作時中暑指引》，透過休息和增加散熱裝備減輕戶外工友工作時身體的暑熱壓力，但工友和關注團體指出暑熱壓力監測機制、休息，以至指引之外關於中暑等熱疾病的呈報和補償保障仍有不足。聯盟又稱，有無家者因為與庇護中心距離遠、儲物設施不足等而不入住，應該要檢討庇護中心的數量和選址，連帶中心空間和設備。

另外，聯盟補充，現時當局在取締劣質劏房的前提下，提出劏房居住環境最低標準，相應措施須包括廚廁分隔。劏房及其他各類不適切居所空氣質繫標準亦應參考環境保護署「辦公室及公眾場所室內空氣質素檢定計劃」之指標。