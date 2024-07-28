讚江旻憓克服傷膝登頂非易事　主診醫生：人的力量是無限

江旻憓(右)雖曾兩度傷膝，但今屆奧運場上來去自如，最終封后一劍成經典。

港隊歷來第3面奧運金牌誕生，「微笑劍后」江旻憓(Vivian)在女子重劍個人賽過關斬將，個人運動生涯首奪奧運金牌，亦為港隊拿下今屆首金。過往曾兩次為江旻憓膝頭十字韌帶施手術的香港中文大學醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒今日(28日)在社交平台表示，見證江旻憓奪金，心情難掩興奮和激動，坦言要克服雙膝傷患在奧運登頂絕非易事，靠的是Vivian的自律和實力，更從她身上看懂一件事，「人的力量是可以好無限。」

Vivian雙膝的前十字韌帶於2017年及2019年先後斷掉。容醫生指，Vivian在2017年手術後僅用3個月康復時間就重投比賽，雖然抱極大風險，但自此之後就明白並不能小看她。見到Vivian於賽事中蹲得很深、很自如，容稱「我就覺得她好OK，代表佢隻腳已經無事。」

容醫生不諱言，在跟進Vivian傷患的幾年間，自己亦在對方身上學到很多東西，「人的力量是可以好無限，當然這個很罕有，但無可否認她是很有紀律，而且一直保持感恩是很值得學習。」作為Vivian奪金「背後」其中一個男人，容醫生謙稱自己只是做手術的人，但這個「世一」就更加特別「我覺得她現在打劍好像為香港人做一件事，是一個使命，某程度上都達到了。」