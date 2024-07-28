持刀搶押店奪14萬現金　內地漢潛逃珠海落網

澳門皇朝區發生持刀搶劫案，奪去押店14.5萬港元現金。一名內地男子涉案，在珠海市落網。在今日(28日)凌晨約5時，一名男子偽裝購物進入科英布拉街押店，與職員對話期間，突然衝入店內並關上店舖大閘，手持水果刀架於押店女職員頸部，要求開櫃桶。男子得手後快速逃離現場，整個搶劫過程不足兩分鐘，女店員頸部受輕傷送院，報案求助。

在內地被捕的男子姓南，49歲，內地居民，其涉嫌觸犯搶劫、禁用武器及爆炸性物質等罪。事發時押店有兩名女職員當值，期間一人在2樓閣樓上廁所。涉案男子入內亮刀架在地舖女職員頸部索款，期間閣樓女職員聞聲下來，被刀架頸的女職員要求同事打開錢櫃將錢給男子。南男瞥見櫃枱現金，隨即將兩女職員趕上閣樓，並掠走現金，落店舖閘圖阻擋兩人追截後，迅速離開現場。

當地執法人員接報偵查後發現，南男作案後乘坐的士前往關閘口岸，近清晨6時離開澳門潛逃內地。人員隨即啟動與內地聯絡機制，將案件通報內地相關部門。結果成功於今日上午近10時，即案發後約4小時，在珠海市成功拘捕南男，並在其身上搜獲約2萬元人民幣及1.4萬港元贓款。兩地執法部門正深入調查是否有更多人士參與搶劫案。