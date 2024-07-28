基層購買力倒退　公屋逆市照加租

本港經濟復甦緩慢，當局面對逾千億財政赤字，不斷稱要減省開支，但公務員卻逆市加薪3%；另一邊廂，各項公共服務加風四起，例如公屋即將最快於10月起加租10%。雖然當局形容加租是「可負擔的水平」，但有公屋住戶認為，目前經濟不景，並非加租合適時機。《東呼即應》探討相關情況，有議員直指公屋調整租金的方程式有檢討空間，以反映居民實際負擔能力；有關注組織則指目前減租制度審查嚴謹，希望當局檢討。

房屋委員會早前進行兩年一次的公共房屋租金檢討，建議10月公屋加租10%，大部分租戶將獲寬免首3個月加幅，即明年1月起正式加租。雖然當局表示，加租金額介乎49元至572元、平均加約230元，超過60%租戶每月加租250元或以下，形容是可負擔的水平，不過有公屋住戶認為，目前經濟差，薪金原地踏步卻百物騰貴，不贊成公屋加租；更有市民直言內心感到不舒服，只能接受加1%。

房委會自2010年起每兩年檢討公屋租金，今年檢討根據既定機制，以2021年及2023年公屋租戶家庭每月平均收入計算出收入指數，結果2023年收入指數較2021年高10.73%，高於法定10%加幅上限，因此今年「封頂」加租10%。

議員梁文廣表示，公屋本身希望可做到藏富於民，基層市民除租金外仍有很多負擔，應按公屋居民實際收入或購買力有無增加調整租金；若有一個更能反映居民實際負擔能力的元素加入到租金檢討，最後計算結果要加租無可厚非，否則可能工資增加但通脹更嚴重，未必適合大幅加租。不過他亦指，房委會每年要投放大量資源於公屋管理，加租有一定需要，否則會影響未來公營房屋的興建。

香港社區組織協會副主任施麗珊則表示，對低收入公屋租戶而言，加租金額勢必相對負擔更重，而目前申請減租困難，不但審查嚴謹，而就算合資格，房委會往往會勸申請者申請綜援多於申請減租，因此希望當局就此方面作出改善。